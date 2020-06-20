وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة خلال ساعات

تعلن وزارة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة، اليوم السبت 20 يونيو 2020، على هامش الاجتماع الـ64 للمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى.

ويعقد الاجتماع، فى إطار مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية، التى اتخذتها وزارة الثقافة، بالتنسيق مع دار الأوبرا لتحقيق أقصى درجات الوقاية، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، بسبب فيروس كورونا، كما أن حضور الاجتماع سيكون مقصورا على أعضاء المجلس، الذين يحق لهم التصويت، لاختيار الفائزين بجوائز الدولة، والبالغ عددهم 36 عضوا.

ويُخصص الاجتماع للتصويت على منح جوائز الدولة، النيل، والتقديرية، والتفوق فى المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، من واقع الأسماء التى تم ترشيحها من لجان الفحص، والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، إضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتى أقرتها لجان الفحص الخاصة بها، فى الفروع الُمعلن عنها.

يذكر أنه منتظر إقرار باقى أبواب اللائحة، التى لم يتم عرضها على المجلس خلال اجتماعه الأخير، الذى شهد اعتماد إعادة هيكلة وتطويراللجان الدائمة.

ويعقب الاجتماع، إلقاء وزيرة الثقافة لبيان إعلان الجوائز بحضور الأمين العام للمجلس، وسيتم نقله عبر بث مباشر من خلال قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، وتوزيعه على وسائل الإعلام.

وتفقدت وزيرة الثقافة، أمس الترتيبات النهائية والاجراءات الاحترازية، استعدادا لعقد للاجتماع، كما حرصت "عبدالدايم"، على اختبار وتجربة أجهزة التصويت الالكتروني، والتاكد من كفاءتها، حرصا على إتمامه بالشكل الامثل، واللائق بهذا الحدث الهام، كما شكملت الجولة اختبار بوابات التعقيم الذاتى، والمطهرات والماسكات الطبية، الى جانب نظام جلوس الحضور، الذى يراعى المسافات الآمنة وذلك حفاظا على السلامة العامة.