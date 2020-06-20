فيديو.. "زوسيما" لطلاب الثانوية: توكلوا على الله في الامتحانات

عملت الكنائس على مساندة طلاب الثانوية العامة، بكلمات روحية للتشجيع على التفوق، مع انطلاق امتحانات نهاية العام غدا الأحد.

ووجه الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح للأقباط الأرثوذكس، كلمة لطلاب الثانوية، طالبهم فيها بعدم الخوف من الامتحانات لأن الله معهم، قائلا: "الامتحانات مسابقة للتفوق والتميز والانتصار، فلا ترهبوا ولا ترتعبوا"، وطالبهم بالمذاكرة وأن يتوكلوا على الله في الامتحانات، حتى لو كانت في ظروف صعبة.

وتنطلق غدا الأحد، امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 ألفا و389 طالبا وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، وذلك في 56 ألفا و591 لجنة سير فرعية.