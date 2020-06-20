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خلال أسبوع.. لطيفة تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة

الأغنية الجديدة باللهجة التونسية

كتب:

هبة أمين
01:19 م | السبت 20 يونيو 2020
لطيفة

لطيفة

تستعد الفنانة لطيفة، لإطلاق أغنيتها الجديدة، وهي باللهجة التونسية، وذلك عبر موقعها الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتفاعلت "لطيفة"، مع متابعيها، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وسؤالهم عن موعد طرح أغنيتها الجديدة، وقالت "هى تقريبًا جاهزة امتى تحبوا إنها تنزل؟.

وأضافت "لطيفة"، قائلة: إن شاءالله قاعدة نحضرلكم فى أغنية باش تعجبكم، باللهجة التونسية، ممكن في خلال أسبوع إن شاء الله.

كانت لطيفة، عبرت عن سعادتها بشأن رد فعل الجمهور على أغنيتها الجديدة "للشمس"، التي طرحتها مؤخرًا على قناتها الرسمية.