"الأرصاد" تحذر من طقس شديد الحرارة غدا.. والعظمى في القاهرة 39

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، غدا الأحد، شديد الحرارة خلال ساعات النهار معتدلا خلال ساعات الليل، يصاحب ذلك نشاطا للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق، تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أن البلاد تتأثر، اليوم، بامتداد مرتفع جوي يسمى العروض الوسطي، يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.ت

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 28.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 40 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 28، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.