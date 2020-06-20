مقترح برلماني بحظر استيراد الأسماك المجمدة 3 أشهر بسبب كورونا

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، لحظر استيراد الأسماك المجمدة ومنها السلمون لمدة 3 أشهر، بعد تقارير علمية تشير إلى أنها مصدرًا للإصابة بفيروس كورونا.

وقالت النائبة في مقترحها، اليوم، إن عددا من حكومات دول العالم اتخذت قرارًا مماثلًا بعدما أوصت السلطات الصحية في الصين، بضرورة تعليق استيراد سمك السلمون من الموردين الأوروبيين، ومن بينهم النرويج، بسبب مخاوف من أن الأسماك قد تكون مرتبطة بانتشار جديد لفيروس كورونا "كوفد-19" في سوق شين فادي ببكين.

وأكدت متى أن هناك تقارير علمية محل دراسة من جانب منظمة الصحة العالمية، توصلت إلى أن فيروس كورونا يعيش على أسطح الأغذية المجمدة لمدة تصل 3 أشهر، وبالتالي أصبح من الضروري أن تتخذ وزارة الصناعة إجراء احترازي بوقف الاستيراد من الخارج مؤقتًا.

وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الهدف من حظر استيراد الأسماك المستوردة لمدة 3 أشهر له أبعاد اقتصادية، حيث لدينا اكتفاء ذاتي من الأسماك، حيث يصل إنتاج مصر من الأسماك مليون و900 ألف طن سنويًا، وتعد مصر الدولة الأولى إفريقيًا والثامنة عالميًا في إنتاج الأسماك، وإذا أوقفنا استيراد الأسماك المجمدة من الخارج لمدة مؤقتة لن يكون هناك أي تأثير على السوق المصرية.