بعد اكتمال النصاب القانوني.. بدء اجتماع التصويت على جوائز الدولة

وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، انطلقت فعاليات اجتماع التصويت على جوائز الدولة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، بمسرح الأوبرا الكبير، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع.

ويشهد الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، وإقرار الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة وتحديثها، وإقرار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى، والنظر في مقترح منح جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية لعامين في عام واحد، والنظر في منح جوائز الدولة.