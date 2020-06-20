تعامل غير إنساني.. موظفون كنديون "محاصرون" في قطر

مرة أخرى يكشف فيروس كورونا عن تعامل غير إنساني للنظام القطري، فبعد الانتهاكات المتكررة بحق عمال الملاعب مما جعلهم فريسة سهلة للوباء، ظهرت قضية تهديد موظفين كنديين في الدوحة.

وذكرت شبكة التلفزيون الكندية "سي بي سي نيوز"، أن الموظفين "باتوا محاصرين" في دولة وصفوها بالاستبدادية، أصبحت الأعلى عالميا بمعدل الإصابات بكورونا قياسا بعدد السكان.

ويعمل الموظفون الكنديون في فرع كلية "نورث أتلانتك" في الدوحة، التابع للكلية الأم في كندا، وقالوا في شهاداتهم إن "أوضاعهم ساءت بعد اتباع رئيس الكلية التي يعملون بها نهجا جديدا، إذ هددهم بخسارة وظائفهم في حال سافروا بلادهم ولم يعودوا في الوقت المحدد، في تجاهل للظروف الحالية التي فرضها الفيروس"، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

وتملك قطر فرع الكلية على أراضيها، وبها 650 موظفا غالبيتهم من الكنديين، ونحو 4500 طالب.

وتسجل قطر بصورة يومية إصابات كورونا تفوق الألف، رغم أنها دولة لا يزيد عدد سكانها -بين مواطنين ووافدين- على 2.8 مليون شخص.

وأبلغت الكلية الموظفين أنهم سيفقدون وظائفهم في حال عادوا إلى بلادهم من أجل قضاء عطلة الصيف.

وقالت شبكة "سي بي سي نيوز" إن العديد من الموظفين رفضوا الكشف عن هويتهم خوفا من فقدان وظائهم أو تعرضهم للانتقام من جانب الحكومة القطرية.

مرة أخرى يكشف فيروس كورونا عن تعامل غير إنساني للنظام القطري، فبعد الانتهاكات المتكررة بحق عمال الملاعب مما جعلهم فريسة سهلة للوباء، ظهرت قضية تهديد موظفين كنديين في الدوحة. وذكرت شبكة التلفزيون الكندية "سي بي سي نيوز"، أن الموظفين "باتوا محاصرين" في دولة وصفوها بالاستبدادية، أصبحت الأعلى عالميا بمعدل الإصابات بكورونا قياسا بعدد السكان.

ويعمل الموظفون الكنديون في فرع كلية "نورث أتلانتك" في الدوحة، التابع للكلية الأم في كندا، وقالوا في شهاداتهم إن "أوضاعهم ساءت بعد اتباع رئيس الكلية التي يعملون بها نهجا جديدا، إذ هددهم بخسارة وظائفهم في حال سافروا بلادهم ولم يعودوا في الوقت المحدد، في تجاهل للظروف الحالية التي فرضها الفيروس".

وتملك قطر فرع الكلية على أراضيها، وبها 650 موظفا غالبيتهم من الكنديين، ونحو 4500 طالب.

وتسجل قطر بصورة يومية إصابات كورونا تفوق الألف، رغم أنها دولة لا يزيد عدد سكانها -بين مواطنين ووافدين- على 2.8 مليون شخص.

وأبلغت الكلية الموظفين أنهم سيفقدون وظائفهم في حال عادوا إلى بلادهم من أجل قضاء عطلة الصيف.

وقالت شبكة "سي بي سي نيوز" إن العديد من الموظفين رفضوا الكشف عن هويتهم خوفا من فقدان وظائهم أو تعرضهم للانتقام من جانب الحكومة القطرية.