يوميات كورونا في الخليج.. قطر تقترب من 80 ألف إصابة

اقترب عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، من 8 ملايين إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 433.181 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه نحو 4 ملايين و67 ألفا و255 حالة، كما انتشر في دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا المستجد، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 73 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 79602 حالة بعد تسجيل 1186 إصابة.

وأوضحت الصحة القطرية، أن الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وكشفت الوزارة القطرية، تسجيل 1646 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 56898 حالة.

ارتفاع إجمالي الشفاء في البحرين من الوباء إلى 12818 حالة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، امس الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 41 حالة بالإضافة إلى تسجيل 514 إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة البحرينية، في بيان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الإصابات الجديدة من بينها 281 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 230 حالة لمخالطين لمصابين و3 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 12818 بعد تسجيل 628 حالة وعدد الحالات القائمة بلغ 5368 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 127541

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 127541 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية، تسجيل 2172 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84720 حالة كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة الى 972 حالة .

وكشفت الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة 41849 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1855 حالة .

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 1404 إصابات جديدة بكورونا المستجد، منها 400 لعمانيين و 1004 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الحالات إلى 23481 و104 وفيات، فيما تماثل 8454 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية، 3596، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

الصحة الإماراتية تسجل 304 إصابات جديدة بكورونا في البلاد

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، إجرائها أكثر من 43000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات ساهم في الكشف عن 304 إصابات جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 42294 حالة.

وأعلنت الوزارة الإماراتية، وفاة مصاب ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 289 حالة، كما اعلنت الصحة الإماراتية، شفاء 701 حالة جديدة لمصابين بكورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء27462، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

الكويت تقترب من 36 ألف إصابة بكورونا

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 296 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي يومي، إنه تم تسجيل 454 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35920 حالة.

وأعلنت السلطات الكويتية، شفاء 877 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد 26759 . وأوضح السند، أن حالات الإصابة تضمنت 193 حالة لمواطنين كويتيين و68 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و41 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و35 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الكويتية على موقعها الإلكتروني.

وأشار السند، إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 171 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8865 حالة، موضحا-حول مراكز الحجر الصحي المؤسسي- أنه بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 51 شخصا.

وتابع المتحدث الكويتي قائلا، إن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2324 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 334612 فحصا.