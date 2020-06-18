يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الإصابات في قطر إلى 83174

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.391.239، فيما وصل إجمالي الوفيات 450.432، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.378.890 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة إلى 82 حالة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إن 1097 حالة إصابة جديدة بالوباء سجلت أيضا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 83174، وكشفت عن تسجيل 1711 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 62172 حالة

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في السعودية إلى 141234

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 141234 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية.

وكشفت الوزارة السعودية، عن تسجيل 2122 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91662 حالة، وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 39 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1091 حالة .

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن الحالات النشطة بلغت 48481 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 1859 حالة .

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اعتمادها دواء ديكساميثازون وهو من عائلة الكورتيزون ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا المستجد، حيث بدأت في إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.

وأشارت الوزارة السعودية، مساء أمس الأربعاء، إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حالياً ونشرت بعض نتائجها بأمس الأول الثلاثاء قد بينت بأن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى كورونا المستجد المنومين في العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20%"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 26079

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 810 إصابات جديدة منها 468 لعمانيين و342 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26079 و116 وفاة وتماثل 11797 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 2797، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي الإمارات، أعلنت السلطات، أمس الأربعاء، تسجيل 382 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات 43364 حالة، وذكرت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الشامسي في بيان، أنه تم تسجيل 676 حالة شفاء جديدة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 29537 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأضافت الشامسي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي الوفيات 295 حالة، موضحة أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 39 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت المتحدثة الإماراتية، إلى أن عدد الحالات التي لا تزال تتلقى العلاج 13532 ألف حالة من جنسيات مختلفة.

وقررت إمارة دبي، أمس الأربعاء استئناف العمل ضمن مجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية اعتبارا من، اليوم الخميس.

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الكويت إلى 306 حالات

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 575 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37533 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة 306 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة "كونا" الكويتية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت ارتفاع حالات تالشفاء من كورونا المستجد إلى 28896 حالة بعد تعافي 690 خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي يومي، إن حالات الاصابة الـ575 السابقة تضمنت 317 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 55.13% و258 حالة لغير الكويتيين بنسبة بلغت 44.68%.

وأوضح السند- حول آخر المستجدات في العناية المركزة- أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 190 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8331 حالة.

وأضاف المتحدث الكويتي، حول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، أنه بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية، 51 شخصا، موضحا أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2885 مسحة.

وأشار السند، إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 343027 ألف فحص.