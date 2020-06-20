الهند تسقط طائرة تجسس باكستانية بدون طيار

أسقطت قوات حرس الحدود الهندية طائرة تجسس باكستانية بدون طيار في مقاطعة "كاثوا" بولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم السبت، أنه تم العثور على العديد من الأسلحة في الطائرة التي تم إسقاطها، ولم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، حذر أمس الجمعة، من أن إسلام آباد، سترد بقوة إذا شنت الهند أي عدوان ضدها.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني، في كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الشيوخ الباكستاني بالعاصمة "إسلام آباد"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأكد قريشي، أن الهند تواجه عزلة دبلوماسية، وأنها على حافة الإفلاس في أعقاب فيروس كورونا المستجد، وعلاقاتها توترت مع جميع الدول الإقليمية بما فيها الصين والنيبال.

وأوضح المسؤول الباكستاني، أن الهند يمكن أن تنفذ عملية كاذبة ضد باكستان في الوضع الراهن، محذرا من أن باكستان سترد بقوة إذا شنت الهند أي عدوان ضدها.