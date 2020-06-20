نائبة تطالب مجلس الوزراء بإيجاد حل لاختراق موقع وزارة الصحة

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والصحة بشأن تعرض موقع وزارة الصحة للاختراق للمرة الثانية خلال بضعة أشهر دون إجراءات حقيقية لتأمينه.

وقالت النائبة، إن موقع المراكز الطبية المتخصصة، التابع لوزارة الصحة والسكان، تعرض للاختراق من قبل هاكرز، في واقعة تكررت للمرة الثانية خلال فترة وجيزة.

وأضافت عضو مجلس النواب: "تسبب اختراق الموقع في توقفه عن العمل، ونجح الهاكرز في التحكم فيه ونشر أخبار مسيئة. ولفت اختراق الموقع أنه لم يكن المرة الأولى، ولكن تم اختراق في وقت سابق منذ 4 أشهر تقريبا، دون أي إجراءات جادة لتأمين الموقع من قبل وزارة الاتصالات، رغم حساسية المعلومات الموجودة عليه".

وشددت أن هذا الحدث خطير للغاية، ويهدد المواقع الالكترونية لكل الوزارات والجهات الحكومية، نظرا لما تحتويه من معلومات وما تحتويه من ملفات حكومية وسرية، كما ينذر أيضا بخطورة اختراق بعض المواقع الالكترونية التي تمس الأمن القومي المصري.

وعلقت: "هناك العديد من الأجهزة المعنية بمواجهة مثل هذا الأمر، ومنها (المركز الوطني الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات) ولكن لا يبدو أن له دور في حماية المواقع الالكترونية الحكومية.

ونوهت: "سبق أن تقدمت بطلب إحاطة بعد الواقعة الأولى في شهر فبراير، وأكدت خلاله ضرورة التحرك العاجل لتأمين المواقع الالكترونية إلا أنه يبدو عدم الاستجابة له، بما أوقعنا في نفس الكارثة مرة أخرى".

واختتمت هذا الأمر كارثي ويهدد بيانات المواطنين، وكذلك يمس هيبة الدولة المصرية، بما يتطلب معه إجراءات حقيقة لتأمين المواقع الالكترونية الحكومية.