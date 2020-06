ترشح لأوسكار 11 مرة ويجري مناقشة في كان 2020.. تعرف على ألكسندر ديسبلا

يطل المؤلف الموسيقى وقائد الأوركسترا الفرنسي ألكسندر ديسبلا، على جمهور مهرجان كان السينمائي، في مناقشة أون لاين تبدأ في السادسة مساء يوم 22 الجاري1 وهو أول أيام المهرجان، ويشاركه فيها الملحن الإنجليزي جون بأول.

ولد ألكسندر 23 أغسطس 1961، في باريس، ونشأ في مزيج ثقافي مختلف بين والدته اليونانية ووالده الفرنسي ويعتبر واحدا من أهم صناع الموسيقى والتي ألفها لعدد كبير من الأفلام المميزة تخطى عددها الـ 190 فيلما أولها عام 1985 من خلال فيلم The Land of William Tell.

وفي عام 2019 قام "ألكسندر بتأليف الموسيقى لأفلام مميزة منها Little Women، و An Officer and a Spy و The Secret Life of Pets 2.

وتعاون ألكسندر ديسبلا مع المخرج ويس أندرسون في فيلم The French Dispatch والذي اختير ضمن اختيارات كان الرسمية في 2020.

وترشح ألكسندر لعدد كبير من الجوائز، منها 11 أوسكار وحصدها عن فيلم The Grand Budapest Hotel عام 2015 وفيلم The Shape of Water عام 2018.

وترشح لجائزة جولدن جلوب 11 مرة وحصدها عام 2007 عن فيلم The Painted Veil، ومرة أخرى 2018 عن فيلم The Shape of Water.

وترشح أيضا لبافتا 10 مرات، وحصد منها 3 الأولى عام 2011 عن فيلم The King's Speech، والثانية 2015 عن The Grand Budapest Hotel ،والثالثة 2018 عن The Shape of Water.. بالإضافة إلى المئات من الترشيحات.

ومن أشهر الأفلام التي ألف لها الموسيقى التصويرةArgo ،Little Women ، Isle of Dogs ،The Curious Case of Benjamin Button.

والكسندر ديسبلا، كان عضوا بلجنة تحكيم مهرجان كان لعام 2012 ويحضر الآن لتأليف الموسيقى لفيلم Pinocchio.