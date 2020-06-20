مستشفى الإسماعيلية ينقل مريضة قلب لمستشفى العزل.. "خطأ في الأسماء"

حرر مواطن محضرا، رقم 2167 لسنة 2020 جنح قسم ثالث الإسماعيلية، ضد مستشفى الإسماعيلية العام، يتضرر فيه من نقل المستشفى والدته المسنة والتي تشكو من جلطة في القلب إلى قسم العزل الصحي بمستشفى الصدر، لخطأ في الأسماء.

وقال المواطن ويدعى "محمد .أ"، إنه حضر إلى المستشفى اليوم يسأل عن والدته مريضة القلب والمحجوزة بقسم القلب، ولكنة لم يجدها، وبالسؤال تبين أنه جرى تحويلها إلى مستشفى الصدر.

واكتشف ممرضو مستشفى الصدر، أن الحالة الموجودة لديهم مختلفة فى الاسم عن الحالة المطلوب نقلها إلى مستشفى العزل، وأنها تدعى "س" بينما السيدة الموجودة لديهم" ن"، حيث جرى تدارك الموقف وإعادة المريضة إلى المستشفى العام بعد اتخاذ الإجراءات الطبية.

وجرى سحب مسحة كورونا للسيدة وتبين أنها سلبية، حيث نقلها نجلها إلى المنزل وجرى توفير الأدوية اللازمة لها.