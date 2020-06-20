يضم 6 آلاف قطعة.. الآثار: افتتاح متحف شرم الشيخ بعد 50 يوما

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مساحة متحف شرم الشيخ 190 مترا مربعا، تشمل قاعات العرض والمطاعم والكافتريات والحرف التراثية والبازارات، موضحا أن افتتاح المتحف سيكون بعد 50 يوما من الآن، بعد وصول 5120 قطعة أثرية تتواجد حاليا داخل المتحف، ومن المتوقع وصول العدد إلى 6000 قطعة، لعرضها في قاعتين والممر.

وأضاف "وزيري" خلال لقاء ببرنامج "الآن"، على فضائية "extra news"، أن من أشهر القطع الأثرية التي ستعرض في المتحف رأس ملكية لرمسيس الثاني من الجرانيت الوردي، لافتا إلى أن أغلب القطع الموجودة قادمة من عدة متاحف ومخازن، وما يميز المتحف أن القاعة الرئيسية سيعرض فيها أحدث الاكتشافات الأثرية في سقارة "خبيئة الحيوانات والطيور المقدسة".

وأشار إلى أن فكرة إنشاء المتحف كانت قبل 2011، ولكن توقف، بسبب أحداث يناير، وبدأ العمل في المتحف قبل 3 سنوات فقط، لافتا إلى أن تكلفة المتحف 600 مليون جنيه، لافتا إلى أن المصري القديم قام بتحنيط الجعران وحيوان النمس، حيث إنه لأول مرة يجري الكشف عن مومياء بهذا الشكل لحيوان النمس.