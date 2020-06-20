فرج عامر: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر.. والسيسي خاطر بحياته من أجل الشعب

هنأ المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.. مؤكدا أن هذه الثورة العظيمة أنقذت مصر من حرب أهلية ونزاع مع أطراف إرهابية وتكفيرية متشددة، ومحاولات لهدم الدولة وبيعها لدول تطمع فيها.

وقال "عامر" فى بيان له اليوم، إن ثورة 30 يونيو أنهت مشروع الجماعات الإرهابية في تدمير وتمزيق مصر، وتحويل سيناء إلى إمارة، موجها التحية لصقور القوات المسلحة والشرطة لنجاحهم فى تصفية قيادات ورؤوس الإرهاب والخلايا التكفيرية داخل سيناء وفى جميع أنحاء البلاد.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن الشعب المصرى لا يمكن أن ينسى الموقف البطولي للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى لم يتردد لحظة عندما كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع وخاطر بحياته مقابل الاستجابة لإرادة الشعب، لتحرير مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.. مشيرًا إلى أن المصريين أثبتوا للعالم كله خلال ثورة 30 يونيو أنهم شعب ديمقراطي قادر على تحديد مستقبله ومصيره، ولا يقبل أن يتدخل أحد في شئونه الداخلية.