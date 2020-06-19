بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو مبادرة "كلنا واحد" توزع السلع الغذائية للأسر الأكثر إحتياجاً 

تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين .. وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو قامت وزارة الداخلية من خلال مبادرة " كلنا واحد " بتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً إعتباراً من يوم السبت 20 الجارى .

وقامت منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً .. لتحفيف العبء عن كاهلهم .

هذا وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها .