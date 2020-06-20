برلماني يشيد باستعدادات المطارات المصرية لاستقبال السياح 

ثمن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، تصريحات الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، التي أكد فيها أنه توجه إلى مطار الغردقة، لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لعودة حركة السياحة، وجرت مراجعة الكاميرات الحرارية التي تطلق إنذارا حال مرور أي شخص دون الكمامة أو كانت درجة حرارته مرتفعة، وحينها يجرى التعامل معه في الحجر الصحي، بالإضافة إلى مراجعة التباعد الاجتماعي بين الركاب وأماكن الانتظار، وكيفية التعامل مع موظفين المطار والجوازات، والتشديد على الركاب بضرورة ارتداء الكمامة.

ووجه " حساسين " فى بيان له اليوم، تحية لوزير الطيران المدني، لحرصه بنفسه على مراجعة استعدادات المطارات المصرية لاستقبال السياح، خاصة أن اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، قررت إعادة فتح التشغيل للأفواج السياحية في الأول من يوليو المقبل، في 3 محافظات، مشيدا بتأكيد الوزير بانه جرى الاستعداد الكامل بكافة المطارات، ويجري تدريب طواقم العمل على الإجراءات الاحترازية الجديدة.