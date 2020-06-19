المطار يستقبل 952 مصريا عائدين من الإمارات والسعودية على متن 6 رحلات

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 6 رحلات استثنائية قادمة من عدة دول عربية تقل على متنها 952 عالقا مصريا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن 6 رحلات وصلت مطار القاهرة الدولي قادمة من الطائف والجوف والرياض وجده، في حين وصلت رحلة قادمة من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

كما وصلت الرحلة الأخيرة من مدينة عدن اليمنية، وخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي في المطار وأجريت اختبارات قياس درجات الحرارة، وجرى السماح بمغادرتهم إلى منازلهم؛ لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني في مصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

كانت الحكومة المصرية أعلنت وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.