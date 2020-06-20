مقتل قائدين من الأمن الأفغاني إثر هجوم شنته "طالبان" في هلمند

لقي قائدان في قوات الأمن الأفغانية حتفهما، فيما أصيب 3 آخرون أثر هجوم شنه مسلحو حركة "طالبان" في إقليم "هلمند" جنوب البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "عمر زواك" قوله إن الهجوم وقع في إحدى المناطق بمقاطعة "نهر سراج" في الإقليم، مشيرا إلى أن حركة طالبان تكبدت خسائر في صفوفها، بينما لم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة طالبان على هذا الهجوم.

وفى سياق آخر، قال مسؤول أمني، اليوم، إن كاتبا أفغانيا بارزا وزوجته لقيا مصرعهما وأصيب 4 آخرون فى انفجار وقع في العاصمة الأفغانية "كابول".