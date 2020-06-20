متظاهرون فرنسيون يلقون طلاء أحمر على مبنى وزارة الصحة

رش متظاهرون في فرنسا، اليوم، مبنى وزارة الصحة بطلاء أحمر، في إشارة رمزية لدماء من توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا والاحتجاج على تردي ظروف العمل بالنسبة للعاملين في مجال الصحة العامة.

وقالت أوريلي تروف المتحدثة باسم جماعة "أتاك"، التي نظمت الاحتجاج لـ "رويترز"، "على مدى سنوات والعاملون في قطاع الصحة يحذرونا من شح الموارد فيما يتعلق بالموظفين والأسرة والمعدات التي تمكنهم من رعاية الناس بشكل لائق".

كما وضع المحتجون على درج وزارة الصحة، لافتة ضخمة على شكل وسام أطلقوا عليه اسم "وسام الاحتقار" لتسليط الضوء على ما وصفوه بإخفاق الحكومة في الاستماع إلى مخاوف العاملين في مجال الرعاية الصحية.

كانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قررت دفع مكافأة قدرها 1500 يورو (1676 دولارا) للعاملين في مجال الصحة في القطاع العام، اعترافا بدورهم أثناء تفشي فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، يشعر الكثير من العاملين في القطاع بأن على الحكومة عمل المزيد من أجلهم. واندلعت أعمال عنف الأسبوع الماضي في مظاهرة أخرى نظمها العاملون في مجال الرعاية الصحية في باريس.