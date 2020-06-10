ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في فرنسا إلى 29319 حالة

أعلنت فرنسا، اليوم، تسجيل 23 حالة وفاة جديدة مرتبطة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 29319 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، إنها سجلت أيضا 545 حالة اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس سجل تراجع مجددا ليبلغ 11678 شخصا مقابل 11961 شخصا تم الاعلان عنهم أمس الثلاثاء.

وأضافت الوزارة الفرنسية، أن عدد الموجودين في وحدات العناية المركزة انخفض كذلك إلى 933 مريضا مقارنة مع 955 مريضا في اليوم السابق.

وأوضحت الصحة الفرنسية، أن المستشفيات سجلت 150 حالة دخول جديدة لمرضى للعلاج من الإصابة بكورونا المستجد أو لاخضاعهم للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وبلغ عدد المرضى الذين تم علاجهم في المستشفيات وخروجهم منها في فرنسا منذ بداية مارس الماضي 71832 شخصا في حين وصل إجمالي عدد من تلقوا العلاج جراء إصابتهم بالوباء في الدولة خلال الفترة نفسها إلى 102 ألف و933 شخصا

ارتفاع إصابات كورونا في اليونان إلى 3068

وفي اليونان، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 11 اصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد، خلال ال24ـ ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3068 حالة، فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان، إن من بين الإصابات 692 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1751 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان "ويشكل الرجال منهم نسبة 55.2%".

وأضافت منظمة الصحة العامة الوطنية، أن 56 من إجمالي 183 حالة من وفيات كورونا المستجد السابقة من النساء ومعظم الحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة حيث يبلغ معدل متوسط اعمارهم 76 عاما.

وقالت المنظمة، إن 12 مصابا بينهم 5 نساء يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة في حين تم شفاء 115 مصابا من الفيروس

النمسا تواصل إغلاق حدودها مع تركيا والبوسنة وصربيا بسب الوباء

من جانبه، أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج، اليوم، أن بلاده ستبقي حدودها مغلقة مع كل من تركيا والبوسنة وصربيا بسبب مخاطر جائحة كورونا المستجد المستمرة في هذه البلدان.

وقال "شالنبيرج"، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي، أن القرار المتعلق بإعادة فتح الحدود من عدمه مع البلدان الثلاثة سيتخذ بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي التي ستجتمع يوم الجمعة المقبل.

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية النمساوي، أن بلاده ستعيد فتح الحدود مع ما لا يقل عن 31 دولة أوروبية فقد أكد وزير الصحة المسؤول الأول عن ملف الجائحة في بلاده رودولف أنشوبر، أنه وإن كان موافقا على هذا القرار فإنه سيتابع أسبوعيا عن كثب الوضع الصحي في البلدان المعنية وخاصة في إيطاليا حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين النمساويين.

وأضاف "أنشوبر": "لقد لاحظنا في إيطاليا تطورا سلبيا عندما بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عشر إصابات لكل مئة ألف ساكن خلال أسبوع واحد".

وعبر "أنشوبر"، عن أسفه لاضطرار النمسا إلى الإبقاء على حظر السفر إلى السويد رغم أنها وجهة سياحية محببة وذلك بسبب الطريقة التي يتبعها هذا البلد في مواجهة كورونا المستجد.