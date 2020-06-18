فرنسا: ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 29575 حالة

أعلنت فرنسا، اليوم، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29575 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إنها سجلت أيضا 458 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت الصحة الفرنسية، أن عدد الموجودين في وحدات العناية المركزة انخفض كذلك إلى 772 مريضا مقارنة مع 820 مريضا في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة الفرنسية، أن المستشفيات سجلت 116 حالة دخول جديدة لمرضى للعلاج من الاصابة بكورونا المستجد، في حين خضع 14 مريضا جديدا للعلاج في وحدات العناية المركزة.