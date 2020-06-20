سقوط صخرة بطريق "قنا - سفاجا".. والعناية الإلهية تنقذ المواطنين

تمكنت أجهزة مدينة سفاجا التابعة لمحافظة البحر الأحمر، برئاسة هدى المغربي رئيس المدينة، من إزالة صخرة كبيرة سقطت بالكيلو 35 طريق "سفاجا - قنا"، دون وقَوع إصابات حيث جرى تسيير حركة السيارات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كانت تلقت أجهزة مدينة سفاجا، بلاغا صباح اليوم السبت، بسقوط "صخرة" على طريق "سفاجا - قنا" بالكيلو 35، دون إحداث إصابات لعدم تواجد حركة للسيارات أثناء الواقعة.

على الفور انتقلت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا إلى مكان سقوط الصخرة بالتنسيق مع مرور البحر الأحمر وقسم شرطة سفاجا، حيث جرى إيقاف حركة السيارات لفترة قصيرة، وإزالة الصخرة بمعرفة الإدارة الهندسية ومديري الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية.

أشارت "المغربي" في تصريح لها، اليوم السبت، إلى أنه جرى الدفع برجال المرور وبصحبتهم "ونش" و"لورد" وأدوات تابعة للهئية العامة للطرق والكباري لرفع الصخرة وتسيير حركة المركبات، وتبين من المعاينية الأولية أن المنطقة المحاذية لجسم الطريق "متحرجة"، ولم تشهد انهيارات جبلية مماثلة من قبل.

وأضافت "المغربي"، أنه جار الاستعانة بمهندسين وخبراء جيولوجين من الهيئة العامة للطرق والكباري لفحص مكان سقوط الصخرة، وما إذا كان هناك أجزاء أخرى قابلة للانهيار أو السقوط، إلى جانب عمل الإجراءات الاحترازية للازمة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشارت رئيس مدينة سفاجا، إلى أنه جرى الاطمئنان على سلامة مرتادي الطريق والتأكد من إزالة الصخرة، مشيرة إلى أن طريق "سفاجا - قنا" آمن ويعمل في الاتجاهين.