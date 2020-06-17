رئيس مدينة سفاجا تقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

قادت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا،مساء اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات بعدة مناطق متفرقة على مستوى المدينة، برفقة مسئولى إلادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالتنسيق مع قسم شرطة سفاجا بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

أسفرت الحملة عن إزالة التعديات بمنطقة مساكن مبارك 2، حيث تم إزالة تعديات أسفل الوحدات السكنية وهي عبارة عن (أسوار من الطوب والاسلاك وأبواب حديدية من داخلها عشش وزراعات) و إزالة التعديات حول 6 عمارات وذلك فى إطار الازالات الفورية التى تقوم بها المدنية للحفاظ على اراضى الدولة وهيبتها.

وأمرت رئيس المدينة، على الفور برفع كافه الاشغالات والتعديات وأصدرت تعليماتها للإدارات المختصه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.