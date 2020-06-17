سفاجا تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتعقيم اللجان والاستراحات

تفقد اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، ترافقه هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، صباح اليوم الأربعاء، مقار لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين، للوقوف على أعمال التطهير والتأمين وتجهيز اللجان لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة والمقرر أن تبدأ 21 يونيو الجاري.

وشدد "الطويل" على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس، وتنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وبدأ السكرتير العام المساعد، جولته بتفقد مقر لجنة مدرسة الشهيد سيف الثانوية وبعض الفصول ودورات المياه، وتأكد من تجهيز اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهوية الفصول وعمل اختبارات الحماية المدنية ومنظومة الإطفاء بالمدرسة، فضلًا عن الانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان.

كما تفقد السكرتير العام المساعد، ومرافقوه استراحة المراقبين بمدرسة المستقبل الابتدائية، وشدد على توفير المناخ المناسب لمقدري الدرجات من المعلمين وتطهير المقر بصفة مستمرة وتأمينه، وتوفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء.

وعرضت "المغربي" خطة المدينة في توفير خطط بديلة وتوفير بوابات تعقيم بجهود ذاتية، تحسبًا لأي عطل في بوابات وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى التنسيق مع إدارة الصحة للتخلص من النفايات الصحية اليومية عقب كل لجنة، وتوفير إجراءات السلامة والأمان بها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كوروناز

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة، وتوزيعها على اللجان.

وأضافت رئيس المدينة أنه تم تجهيز 4 استراحات في أربع مدارس بمدينة سفاجا وتعقيمها وفرشها، مؤكدة على دخول اللجان بالكمامات سواء للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان.