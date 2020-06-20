استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بالشرقية

شنت مديرية القوى العاملة بالشرقية، حملة لإجراء أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية، باستخدام المواد المطهرة كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شملت أعمال التطهيروالتعقيم الإدارات الداخلية والمكاتب والآثاث والسلالم والطرقات ودورات المياه حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها لتلقي الخدمة.

كما تم تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للنوادي ومراكز الشباب منها (الحرية - النصر - الأمل - السلام - الشمس - الزهور) بمدينة العاشر من رمضان، حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم (المباني - صالات النشاط الرياضي - المكاتب الإدارية - السلالم - الطرقات - دورات المياه).

وفي الإطار نفسه تم إجراء أعمال التطهير والتعقيم لمراكز شباب (الصنافين - الجديدة - بندف) بمنيا القمح، ومراكز شباب (مشتول - العجمي - المنير - البتية) بمشتول السوق، ومراكز شباب (السدس - شرقية مباشر- أبو جلال) بالإبراهيمية ومركزي شباب (ههيا - المهدية) بههيا، وناديي (السكة الحديد - غار حراء) بالزقازيق، بالإضافة إلى مركز شباب العطارين بديرب نجم، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.