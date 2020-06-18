محافظ الشرقية يتابع معدلات تنفيذ أعمال الرصف بالحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات تنفيذ أعمال الرصف الجارية بمركز ومدينة الحسينية بطول 27.7 كيلومتر وبتكلفة 32 مليونا و94 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري تنفيذ 29 مشروعا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 253 كيلو مترا وبتكلفة مليار و729 ألف جنيه للوصول لبنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين.

و‏من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف "طريق ‏جسر مصرف رمسيس/ ترعة السلام (القطاعي الأول والثاني)"، بمركز ومدينة الحسينية بطول 23 كيلومترا وبتكلفة 18 مليون و750 ألف جنية حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 90% ، وأعمال رصف طريق "أولاد صقر / صان الحجر" بنطاق مركز الحسينية بطول 2 كيلومتر وبتكلفة 7 مليون و694 ألف جنيه حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال إلى 90%.

وأضاف مدير مديرية الطرق أنه تم الانتهاء من أعمال رصف طريق "ترعة الغزالي / بني جريد / أم عجرم" بنطاق مركزي "فاقوس /الحسينية" بطول 1.5 كيلومتر وبتكلفه 3 مليون و 850 ألف جنيه، وأعمال رصف "طريق البرادعية" بطول 600 متر مزدوج وبتكلفة مليون و800 ألف جنيه وجاري إنهاء إجراءات تسليم الطريقين، مشيرا إلى أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطرق للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.