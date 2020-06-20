فرح شعبي وملعب ومحل بلياردو.. "الشرقية" تواجه مخالفي إجراءات كورونا

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز بالمرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

وضبطت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، "خلاطة" تستعمل في أعمال بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرية كفر المدينة، التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، من ضبط ملعب مخالف يعمل بعد مواعيد الحظر ويفتح أبوابه أمام المواطنين لممارسة النشاط الرياضي.

كما أغلقت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق، محل ألعاب بلاستيشن وصالة بلياردو يعملان بعد توقيتات الحظر.

وفي الإطار نفسه، فضت رئاسة حي ثان الزقازيق، حفل زفاف "شعبي" بكفر الزقازيق، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.