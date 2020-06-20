مفاجآت كورونا: 73% من المصريين انخفضت دخولهم و1% ارتفع دخله و50% "استلف"

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة إعداد دراسة لقياس أثر فيروس كورونا لرصد أثار الفيروس على حياة الاسرة المصرية، اداركا من الجهاز بأهمية رصد كل التغيرات التى تطرأ على المجتمع، بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد فى نهاية شهر فبراير 2020.

وكانت أهم مؤشرات الدراسة:

أن 73,5% من الأسر انخفضت دخولهم وأقل من 1% ارتفعت دخولهم50 % من الأسر اقترضت من الغير و 17% اعتمدت على مساعدات أهل الخير و 5,4% م حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة،

وكان تغير الحالة العملية كما يلي:

- أكثر من نصف الافراد المشتغلين (55.7%) أصبحوا يعملون أيام عمل أقل او ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، 26.2% من الأفراد تعطلوا، 18.1% أصبحوا يعملوا عمل متقطع.

- أفاد حوالى ربع الأفراد بثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد (73,5%) فقد أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل.

أعلى نسبة أدت الى إنخفاض الدخل كانت بسبب الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 60,3% ، يلى ذلك التعطل 35,5% ، ثم انخفاض الطلب على النشاط (31,5%).