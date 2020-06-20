تامر حسني يستعد لاستئناف تصوير فيلم "مش أنا"

يستعد الفنان تامر حسني، لاستكمال تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم "مش أنا"، خلال الأيام المقبلة، بعد أن توقف العمل فترة من الوقت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

فيلم مش أنا، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، بطولة حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، والفنان السعودي فايز المالكي.

تدور أحداث فيلم مش أنا، حول معاناة الشاب حسن والذي يمر بحالة نفسية، فضلًا عن علاقته القوية بوالدته المريضة التي يعتبرها كل شئ في حياته، وحرصه الدائم على الجلوس معها أطول وقت دون غيرها.

كان أخر أفلام تامر حسني، فيلم الفلوس عام 2019، وكان من قصته، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، بطولة خالد الصاوي، زينة، محمد سلام.