فيديو.. تامر حسني ينشر مشاهد كوميدية من أفلامه على "انستجرام"

حقق المطرب تامر حسني، نجاحا في السينما والدراما التلفزيونية منذ بداية انطلاقته الفنية وخصوصا في السينما عام 2004 حينما شارك في فيلم "حالة حب" أمام هاني سلامة وهند صبري.

واستطاع "تامر" خلال عدد من الأفلام السينمائية تقديم أدوار مختلفة تنوعت ما بين الكوميديا والرومانسية، ومن خلال حسابه الخاص بـ"إنستجرام" نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو يتضمن مشاهد كوميدية في عدد من أفلامه السينمائية.

وكانت آخر الأفلام السينمائية التي قدمها الفنان تامر حسني عام 2019 فيلم "الفلوس"، والذي شارك في بطولته خالد الصاوي، زينة وعائشة بن أحمد ومن إخراج سعيد الماروق.