مؤلف مسلسل محمد فوزي: تامر حسني الأنسب للبطولة

قال الكاتب مصطفى محرم، إن الفنان سمير صبري، منتج مسلسل الفنان الراحل محمد فوزي، لم يتعاقد مع فريق الممثلين، وكذلك مخرج العمل، حيث إنه لازال في مرحلة الترشيحات.

وأضاف مصطفى محرم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يرى الفنان تامر حسني هو الأنسب لتجسيد حياة محمد فوزي، في المسلسل، كونه ناجحًا في الغناء والتلحين على حدِّ سواء، كما أنه يتمتع بموهبة عالية في التمثيل، ويُعد واحدًا من نجوم الشباك.

وأشار إلى أن تامر حسني فنان يتمتع بالوسامة، وهو الأمر الذي كان يتمتع به محمد فوزي هو الآخر، قائلًا: "كل هذه العوامل، تم النظر إليها بعين الاعتبار، ويتم دراستها بشكل جيد".

28 عامًا هي عمر مسيرة محمد فوزي الفنية، 36 فيلما هي عدد أفلامه على الشاشة الكبيرة، فضلا عن كثير من الألحان لنفسه، ولكبار مطربي زمنه، حقق بها نجاحات كبيرة، ونال بها شهرة واسعة.

نجاحات فوزي الفنية، لم تقتصر على الغناء فقط مطربا وملحنا، إذ نجح كممثل، واحتل مكانته بين نجوم الصف الأول، فضلا عن تأليفه 3 أفلام للسينما كان هو بطلها.