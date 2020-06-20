ميركل تدعو الألمان لاستخدام تطبيق مكافحة كورونا

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المواطنين استخدام تطبيق كورونا، ووصفت تطبيق تتبع كورونا بأنه تحذير لمستخدمه ويمكن أن يصبح التطبيق "رفيق وحامي" ويساعد على انقطاع سلاسل العدوى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت ميركل، اليوم، في كلمتها الأسبوعية عبر الفيديو أن تطبيق التحذير كورونا المجاني متاح للتنزيل في تطبيقات جوجل وأبل منذ يوم الثلاثاء الماضي، معبرة عن سعادتها لأن الملايين من الأشخاص قد قاموا بتحميل واستخدام التطبيق في الأسبوع الأول.

وأشارت إلى أن التطبيق يضمن الشفافية المطلقة وحماية البيانات الشاملة، وقالت: "قمنا بالتأكيد على الاهتمام بدرجه قصوى بأمن تكنولوجيا المعلومات".

وأكدت المستشارة الألمانية، أن استخدام التطبيق طوعي تمامًا، ولا يوجد مكافأة لمن يستخدم التطبيق أو لوم على من هم ضد استخدامه، ولكن هناك دواعي إيجابية كثيرة لاستخدام هذا التطبيق وهو الحماية من التعرض لخطر العدوى، فضلا عن أن ذلك يحمل فوائد عدة للمجتمع لافته بقولها "كلما زادت مشاركتك، زادت الفائدة".

وسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 601 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و 11 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أمس الجمعة، إن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 189 ألفا و135 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8883 حالة وفاة.واشار المعهد، إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 174 ألفا و700 حالة.