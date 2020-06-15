باستثناء 4 دول.. ألمانيا تفتح حدودها أمام أوروبا

رفعت ألمانيا، اليوم، قيود السفر لمعظم دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينجن وبريطانيا، بعد أن كانت قد أغلقت حدودها منذ ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وألغت الخارجية الألمانية التحذير من السفر إلى 27 دولة في أوروبا عند منتصف الليل عبر موقعها على الإنترنت، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن توقف ألمانيا أيضا تنفيذ القيود والمراقبة الحدودية بداية من اليوم الاثنين، على الرغم من أنه كان قد تم بالفعل إلغاء عمليات الفحص والتفتيش في العديد من المعابر الحدودية.

وتتماشى هذه الخطوة مع توصية من المفوضية الأوروبية، التي حثت أعضاء الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود اعتبارا من الأسبوع الحالي.

ولم يشمل قرار رفع التحذير الألماني إسبانيا والنرويج وفنلندا، لأنها هذه الدول نفسها مددت الحظر الخاص بها، في حين أن السويد هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا يعتقد أنه تم السيطرة على الوباء فيها بشكل كاف للسماح برفع التحذير.

وتوصي المفوضية برفع تدريجي لقيود السفر بعد 30 يونيو للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول أوروبا.