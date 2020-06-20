عكاشة: زيارة السيسي للمنطقة العسكرية الغربية تتماشى مع اضطرابات المنطقة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تفقد الرئيس السيسي، اليوم، لعناصر المنطقة العسكرية الغربية، يتماشى مع الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى أن القوات المسلحة المصرية، دائما تظهر للشعب أنها الدرع الآمن والحصين، ضد أي تهديدات خارجية.

وأكد "عكاشة"، في حوار ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر 2"، أن مصر تعيش في إقليم مضطرب حاليا، ونتابع يوميا التهديدات الخارجية للدول العربية، مما يلقي بالعبء على القوات المسلحة في تلك الفترة.

وأوضح أن العالم بأكمله يثق في قدرة القوات المسلحة المصرية، وكفاءة القوات المسلحة المصرية معترف بها في العالم، لافتا إلى أن القوات المسلحة المصرية قادرة على العمل تحت أي ظروف، ولا تحتاج إلى شهادة ضمان من أحد لتلميع صورتها، الراسخة في أذهان العالم والمصريين.