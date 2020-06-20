في الذكرى الـ12 لتجليسه.. 9 معلومات عن مطران الروم الكاثوليك في مصر

تحتفل اليوم، الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بالذكرى الـ12، لتجليس المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر.

وتشتعرض "الوطن"، عددا من المعلومات حول المطران جورج بكر.

- من مواليد القاهرة عام 1946.

- التحق بإكليريكية القديسة حنة، في حريصا لبنان، ثم جامعة الروح القدس، وأكمل دراسته اللاهوتية في إكليريكية البرادو، في ليون، ونال الليسانس القانوني.

- سيم كاهنًا في عام 1973.

- خدم في معظم الرعايا التابعة لمطرانية الروم الكاثوليك في القاهرة والإسكندرية وطنطا.

- عُين ناظرًا ثم وكيلًا ثم رئيسًا للمدرسة البطريركية في 1978.

- ظل في منصبه الأخير إلى الرسامة الأسقفية في 2006.

- نال الرسامة الأسقفية في 24 مارس، في كاتدرائية الروم الكاثوليك بالقاهرة، بيد البطريرك جريجوريوس الثالث.

- سافر إلى القدس في أول يونيو 2006، وخدم فيها نائبًا بطريركيًا إلى 8 يناير 2008.

- انتخبه المجمع البطريركي المُنعقد في عين تراز، في يونيو2008، نائبًا بطريركيًا لمصر والسودان، وجرى تجليسه في الكاتدرائية يوم 20 يونيو 2008.