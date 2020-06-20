بوتين: الدواء الروسي ضد كورونا هو الأفضل في العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الدواء الذي أنتجته روسيا لعلاج فيروس كورونا المستجد هو الأفضل في العالم.

وأشار "بوتين" خلال لقاء مع الأطباء، إلى أنه يأمل في إنتاج لقاح ضد الفيروس في روسيا في أقرب وقت، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف "حقيقة أننا نجحنا في ابتكار الأدوية وهذا أمر إيجابي للغاية، وبحسب رؤيتي، بناء على ما أرى من تقييمات، فإنه الأفضل في العالم من حيث الجودة".

وشكر "بوتين" الأطباء على جهودهم البطولية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنهم قاموا بواجبهم خلال التحديات الصعبة.

وأقرت وزارة الصحة الروسية عقار "أفيفافير"، كأول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، رينات ماكسيوتوف، عن أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد بنهاية يونيو الجاري، ومطلع يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في سبتمبر.