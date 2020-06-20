"التضامن" تعلن غدا نتائج رصد مشاهد التدخين والمخدرات بمسلسلات رمضان

تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة بالعجوزة، لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق، حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2020، كما سيجري تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات في مسلسلات رمضان 2020.

ويحضر المؤتمر عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من الكتاب ومنتجي الأعمال الدرامية والفنانين وعلى رأسهم الفنانة يسرا.