سياسي تونسي: تركيا تقرع طبول الحرب في ليبيا

قال السياسي التونسي البارز منجي الرحوي، القيادي بالجبهة الشعبية، وعضو مجلس نواب الشعب التونسي، إن حركة النهضة الإخوانية تجر تونس إلى معسكر قطر وتركيا والإخوان، موضحا أن هذا التخندق لحركة النهضة، والتموقع مع هذا المحور يشكل خطرا على الأمن القومي التونسي، ويجر البلاد في تحالفات وحروب لسنا طرفاً فيها.

وأضاف الرحوي، لـ"الوطن": "نحن في تونس دعاة سلم ولسنا دعاة حرب، ونريد أن يكون الحل فى ليبيا سلمياً، وأن تكون هناك تسوية سياسية، ولا نريد أن تكون تونس مع أى جهة تقرع طبول الحرب".

وأكد السياسي التونسي البارز أن الجهة التي تقرع طبول الحرب في ليبيا هي تركيا، ولديها قاعدة عسكرية فى ليبيا، ومواقع تقوم من خلالها بعملياتها، وتنقل الشباب من سوريا إلى ليبيا للقتال هناك مع المجموعات الإرهابية، وبالتالي نحن ندرك أن هذه المسألة خطيرة ولها تداعيات كبيرة على الأمن التونسي.