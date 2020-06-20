حكماء مجلس سرت: ندعم الجيش الوطني الليبي في عملياته العسكرية

أعلن أعيان وحكماء مجلس مدينة سرت، اليوم السبت، دعمهم للجيش الوطني الليبي في عملياته العسكرية لحماية المدينة، علاوة على تأييدهم لإعلان القاهرة، للوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية.

وأكد الحكماء، في بيان لهم، عقب اجتماعهم بمدير أمن مدينة سرت، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، رفضهم "للتصريحات التركية المستفزة" بخصوص الهجوم على مدينتهم عبر دعم تشكيلات حكومة الوفاق.

وأشار الحكماء، إلى استعدادهم لفتح باب التطوع لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.

وفي سياق متصل، دفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات عسكرية من مدينة بنغازي إلى سرت، بهدف تأمين المدينة.

وتركز الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق، حملتها الآن على اقتحام مدينة سرت الساحلية للوصول إلى حقول النفط الشاسعة في البلاد، والتي يؤمنها الجيش الوطني الليبي، منذ أن سيطر على مدينة سرت في يناير الماضي.