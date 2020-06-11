صحفي ليبي: طيران الجيش يمنع ميليشيات الوفاق التركية من دخول سرت

تحدث الكاتب الصحفي عبدالباسط بن هامل رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، آخر التطورات في الأراضي الليبية، قائلا: إن الوضع لازال كما هو عليه، وإن ميلشيات الوفاق المدعومة من تركيا، تحاول دخول سرت، وفشلت أمام هجمات طيران الجيش الوطني الليبي.

وكشف بن هامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، عن استهداف المدفعية الموجهة يشرف عليها ضباط اتراك لمدنيين، مشيرًا إلى أن شهداء من المدنيين، سقطوا بنيران المدفعية الموجهة بغشراف تركي.

وشدد بن هامل، على أن الجيش مازال يحافظ على تمركزاته في مدينة سرت، ويسيطر على المناطق النفطية، وأن االقاعدة العسكرية الأكبر، مازالت تحت سيطرة القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي، يسيطر على 4 قواعد عسكرية، وعلى المواني والمناطق الحيوية، والاستراتيجية والنفطية.

وأوضح بن هامل، أن ميليشات الوفاق قطعت الغاز عن خط الغاز الواصل لإيطاليا، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات موقعة مع إيطاليا لتصدير الغاز إليها، وأن الغاز مسألة أمن قومي بالنسبة لها، ويمكن أن تتدخل باعتبارها من حلف الناتو.

وطالب رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، بضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة الأجنبية، وأن يتولى الجيش الوطني الليبي فقط مقاليد الأمر في البلاد.