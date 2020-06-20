رئيس سفاجا تتابع تجهيز لجان الثانوية العامة بالوسائل الوقائية

تابعت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم السبت، استعدادات مدارس سفاجا لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحانات النهائية ، للوقوف على مدى توافر الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،

وشهدت رئيس المدينة، التجهيزات والاستعدادات من تركيب كبائن تعقيم بمداخل المدارس، وتجهيز الفصول التي تشهد تواجد لجان امتحانات بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة.

وأكدت المغربي تجهيز لجنتين وأربعة استراحات، مشيرة إلى توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، والعمل على توفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة، وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان.