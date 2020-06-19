بالصور.. ظهور سرب من الحوت القاتل الكاذب بشواطئ الغردقة بسبب كورونا

رصد المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة مساء اليوم الجمعة ظهور سرب من الحيتان من نوعي "الحوت القاتل الكاذب" بأحد الشواطئ شمال مدينة الغردقة وذلك نتيجة نظافة البيئة البحرية بسبب توقف الأنشطة البحرية على خلفية انتشار فيروس كورونا.

أوضح الدكتور محمود عبدالراضي دار، مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر، لـ"الوطن" مساء اليوم الجمعة، أن مجموعة من الصيادين بشواطئ شمال مدينة الغردقة رصدت ظاهرة إيجابية وهي ظهور سرب من الحيتان من نوعية الحوت القاتل الكاذب" وهو نوع من فصائل الدلافين وهو هادئ الطباع وعادتا لا يجب الظهور ويتجول دائما في مجموعات باحثا عن الغذاء في الأماكن الهادئة ويتغذي دائما على الأسماك.

وفسر الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، لـ"الوطن" أن سبب ظهور الحوت القاتل في مجموعات يعود نتيجة لتوقف الأنشطة البحرية بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أنها ظاهرة إيجابية تدل على نظافة البيئة البحرية نتيجة لتوقف الصيد الجائر مما أعاد التوازن البيئي البحري.

وأشار كمال أن القرارت التي اتخذتها الدولة بوقف الأنشطة البحرية كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد جاءت في صالح البيئة البحرية وأعادت المخزون السمكي لمعدلاته الطبيعية ، فاستعادت عافيتها مرة أخرى موضحاً أن الإفراط في الاستخدام البحري من صيد جائر وسنوركل وغطس رحلات بحرية كان يؤثر بالسلب على الحياة البحرية ويدمر الشعاب المرجانية بسبب التصرفات السلبية من البشر.