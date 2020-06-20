برلماني: إثيوبيا شرك يصعب تفاديه.. ومصر لديها رئيس يقف في وجه التحديات

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب، إن مصر تدافع وتنتصر لحياة وكرامة المصريين، وأنها لم تكن في تاريخها دولة معتدية ولكن محاولات تحطيمها تجد أمامها جيش لا يقهر للدفاع عن مقدرات شعبها.

وأضاف فهمي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه دائما في كل مراحل بناء مصر على مر التاريخ عندما يتوافر لها قيادة تاريخية لديها إصرار على بناء مصر لتكون دولة عظمي متقدمة وهو ما تستحقه، نجد من يتربص بهذا الوطن ويحاول إيقاف فرص تقدمه بكل أدوات التدمير والفوضى واختلاق مشاكل لعرقلة البناء.

وتابع أن عمليات بناء الدولة مستمرة وبأحدث الآليات وإصرار لم نره، الرئيس السيسي يصر على العمل والجهد المتواصل الذي لا يئن يوما، بل يصارع الأيام لإنجاز البناء ليكون كاملا وبأقصى سرعة، لأن القيادة السياسية تعلم جيدا مدى التربص بهذا الوطن في كل أوقات محاولات بنائه وقيامه بين الأمم ليتبوأ مكانته الطبيعية.

وطالب فهمي الجميع بضرورة الاصطفاف خلف مصر بقيادة الرئيس السيسي، صاحب النهضة في ظل التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدا أن إثيوبيا شَرَك ولكن صعب تفاديه لأنه مرتبط بحياة المصريين، ولن تتهاون مصر في حقوقها التاريخية في مياه النيل.