قائد المنطقة الغربية العسكرية يشكر السيسي على دعمه غير المحدود للجيش

وجه اللواء أركان حرب شريف أحمد معوض، قائد المنطقة الغربية العسكرية، الشكر للرئيس السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، على الثقة الغالية بتكليفه بتولي قيادة المنطقة الغربية العسكرية.

اللواء معوض لـ السيسي: توجيهاتكم السديدة رفعت الكفاءة القتالية للمنطقة والروح المعنوية العالية للقوات

وأضاف اللواء معوض، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنطقة الغربية العسكرية: "أتوجه بالشكر للقائد العام للقوات المسلحة، على التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود والتواصل المستمر، مما انعكس على ارتفاع الكفاءة القتالية للمنطقة والروح المعنوية العالية للقوات".

وتابع: "كما أتوجه بالشكر والامتنان لرئيس أركان حرب القوات المسلحة، وللقيادة العامة للقوات المسلحة، وللأفرع الرئيسية، ولجميع الهيئات والإدارات وأتقدم بشكر خاص لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ولجميع الأجهزة الأمنية على الدعم المتواصل، وكل هذا الدعم أدى إلى وصول المنطقة الغربية العسكرية إلى مستوى متميز في تنفيذ المهام، وهذا ما تلمسونه سيادتكم اليوم من خلال تفقد قاعدة براني العسكري، أيضًا باقي القواعد العسكرية بالمنطقة، بمنطقة السلوم، حباطة، بئر الخمسة، مطروح، وسيوة، على أعلى درجات الاستعداد القتالي والجاهزية والروح المعنوية العالية لتظل رايتنا عالية خفاقة".

وواصل: "أما الشكر الواجب تقديمه فلرجال المنطقة الغربية العسكرية الذين يتمتعون بأعلى درجات الانضباط العسكري متسلحين بعقيدة قتالية راسخة محافظين على ما لديهم من أسلحة ومعدات وعاقدين العزم على تلبية نداء الوطن في كل وقت ومكان".

قائد المنطقة الغربية العسكرية: نعاهد رئيس الجمهورية أن نظل جندا أوفياء لوطننا، أمناء على مبادئ قواتنا المسلحة

كما وجه الشكر، لأرواح الشهداء الأبرار من القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية الذين ضحوا بمدائهم ودافعوا عن مصر بكل شجاعة واقتدار في مكافحة الإرهاب الأسود، ومحافظة وأهالي مطروح ومديرية الأمن على ما قدموه والعمل كالبنيان مرصوص من أجل مصرنا الغالية.

وأتمّ: "نعاهد رئيس الجمهورية أن نظل جندا أوفياء لوطننا، أمناء على مبادئ قواتنا المسلحة وقيامها عاملين على الارتقاء المستمر لأداء مهامنا المقدسة، آخذين بكل أسباب التقدم والرقي وأن يظل ولاؤنا المطلق لمصر وشعبنا عظيم".