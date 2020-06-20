السيسي يعرب عن اعتزازه بجاهزية الجيش.. ويؤكد: قادر على حماية الوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما شاهده من جاهزية واستعداد قتالي عالٍ للقوات يعد فخرا واعتزازا منه ومن شعب مصر لما وصلت إليه القوات المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة من نظم التسليح والمعدات القتالية، التي تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ أي من المهام التي تكلف بها لحماية وتأمين البلاد شعبًا ومقدرات وأرضًا، من كل التحديات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوية.

وأضاف السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، أن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات صار أمرًا ضروريا وحيويا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا، وعدم توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازم لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية، بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب، وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام، وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية إلى نشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات والإتجار في البشر.