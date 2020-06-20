غرفة أزمات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، بدء تفعيل غرفة إدارة الأزمات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ غداً الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، مشدداً على استمرار حملات التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة، والبالغ عددها 133 لجنة على مستوى المحافظة.

وأمر المحافظ، باستمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم اليومية بنطاق مراكز المحافظة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجهاً باتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات من نظافة وتعقيم، لاستقبال نحو 36 ألف طالب.

من جانبها واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أعمال النظافة والتطهير بالمدارس التي تضم لجان للثانوية العامة، من تركيب التندات وبوابات التعقيم، ورفع الإشغالات أمام اللجان، وتطهير وتعقيم الشوارع المحيطة بها.