غرق عروس يوم زفافها إثر إنقلاب سيارة بترعة في المنيا

غرقت عروس في يوم زفافها، الجمعة، إثر استقلالها سيارة زفاف، سقطت داخل ترعة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق سيارة، يستقلها 3 فتيات، غرقن داخل ترعة الديروطية.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن السيارة كان داخلها عروس في يوم زفافها، تُدعى "ياسمين. ص" 25 عامًا، وشقيقتها وابنة عمهما، وجرى انتشال جثثهن، ونقلهن إلى المستشفى العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.