عاجل.. ممثل القبائل الليبية: نثمن دور مصر لدورها في أمن ليبيا

قال ممثل القبائل الليبية إنه يطيب لهم هذا اللقاء التاريخي، إذ نؤكد للعالم أجمع أننا لم نأتِ عابري حدود فقط، وإنما جئنا بكامل إرادتنا من أجل المشاركة في هذا اللقاء التاريخي المهم بقيادة المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدين للعالم أن أمن مصر من أمن ليبيا، وأن أمن ليبيا من أمن مصر، لوجود روابط بين الشعبين بالدم والمصاهرة والجوار.

وأضاف ممثل القبائل الليبية، خلال حديثه أمام الرئيس السيسي في منطقة سيدي براني بمرسى مطروح بعد تفقد الرئيس للقوات المسلحة المصرية بالمنطقة الغربية: "اسمحولي أن أوضح عددا من النقاط أولا نؤكد دعمنا اللامحدود في القيادة السياسية في ليبيا والمتمثلة في البرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، ونتقدم بكم بخالص الشكر بما قمتم به في مبادرة القاهرة في الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار ليبيا، ونسجل الشكر للبرلمان العربي والمصري على جهودهما المبذولة تجاه ليبيا".

وأوضح أن القبائل الليبية تؤكد للعالم وحدة التراب الليبي، ورفض أي تدخل في الشأن الليبي، مضيفا: "لدينا دروس وعبرة من الماضي من الاحتلال الأجنبي الذي كان سببا في ينهب ثروات ليبيا، وأخرنا أكثر من 300 عام على دول العالم".

وثمن دور مصر شعبا وقيادة على دورها المبذول ووقوفها إلى جانب ليبيا في حربها ضد الإرهاب والتطرف والحفاظ على استقرار وأمن ليبيا من الأطماع التوسعية في ليبيا، وهو موقف ليس غريبا عن مصر قلب العروبة النابض التي دعمت المجاهدين خلال فترة الاستعمار.