عاجل.. الرئيس السيسي يتفقد اصطفاف عناصر المنطقة الغربية العسكرية

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتقديم الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل الاصطفاف، من العميد أركان حرب محمد صلاح محمد، قائد الفرقة 19 المدرعة.

واستقل الرئيس السيسي، عربة مكشوفة، يرافقه الفريق أول محمد ذكي، والفريق محمد فريد، رئيس الأركان، لتفقد اصطفاف عناصر قوات المنطقة الغربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، لتفقد عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية.

ويرافق الرئيس، خلال جولته، عدد من كبار الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة.